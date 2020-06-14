بعد نجاح تجربة تجارية العاصمة:اتحاد الغرف التجارية يعمم مبادرة تحاليل “كورونا” علي منتسبي غرف المحافظات

اعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه بعد نجاح تجربة مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا تم تعميم هذه التجربة علي كافة الغرفة التجارية علي مستوي الجمهورية ليستفيد منها كافة منتسبي هذه الغرف واسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف واسرهم .

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجالس ادارات كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم خدمة اضافية لمنتسبيهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت لجنة ادارة الازمات بغرفة القاهرة التجارية قد اعلنت منذ ايام عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل ازمة فيروس كورونا العالمية الحالية بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة واسرهم باسعار خاصة ،وهذا ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمات.

وطالب “العربي” منتسبي الغرف التجارية في الانشطة المختلفة علي مستوي الجمهورية بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مخفضة عن الاسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي ” CBC – ferritin – SGpT – LDH – creatinine – CRP – D. Dimer ” للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد .

وعن شروط إجراء هذه التحاليل قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.