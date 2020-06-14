“قناة السويس”: تعديلات تشريعية جديدة تدرسها الهيئة لمنح حوافز جمركية وضريبية

كشف المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تعديلات تشريعية جديدة تدرسها الهيئة مع مجلس الوزراء، بشأن القانون الخاص بها تمهيدا لتقديمها للبرلمان خلال أسبوعين، لمنح حوافز جمركية وضريبية على الحكومة بداية يونيو الحالي، مشيرا إلى أنّ هناك تواصل مع رئيس الوزراء لتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف زكي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن القانون الحالي لم ينعكس على اللائحة التنفيذية، وبالتالي لم يُفعل حتى الآن، ما يتطلب تحركا، خاصة أنّ هناك مناطق اقتصادية أخرى تتمتع بمزايا لا تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن التشريع الحالي يحدد نسبة خروج المنتجات التي يتم تصنيعها داخل المنطقة الاقتصادية بنسبة 20% للسوق المحلي، في حين أن أزمة كورونا أثبتت أن هناك حاجة لمزيد من المرونة، وبالتالي تم السماح خلال الفترة الماضية بخروج 50%.

وتابع زكي: الوضع المالي بحاجة لمراجعة، خاصة أنّ 50% من موارد الهيئة يتم توريدها لوزارة المالية، رغم الالتزامات الكثيرة للهيئة لتطوير المنطقة، مطالبا بمنح الهيئة المرونة الكافية للاقتراض الخراجي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها، وبحث كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي.

وقال إن هناك مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية، مشيرا إلى استخدامه في مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه لا يُلبي الاحتياجات المحلية فقط، إنما يخدم المنطقة الإقليمية وأفريقيا، فالقارة الأفريقية هي المستقبل ويجب أن نستعد لهذا الأمر.