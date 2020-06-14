جلسة برلمانية ساخنة ..وتغيير جدول أعمال البرلمان بسبب قوانين الانتخابات

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد جدل بسبب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة؛ حيث كان من المقرر البدء بمناقشة قانوني مجلس الشيوخ والنواب، لكن بدأت الجلسة بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي النهاية بدأت القاعة بمناقشة قانون مجلس النواب.

جاء ذلك تحت ضغط بعض النواب بعرض قوانين الانتخابات أولًا، خاصة في وجود أغلبية أعضاء البرلمان بالجلسة، وهو أمر لا يتكرر كثيرًا الفترة الأخيرة بسبب وباء كورونا.

وطالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن يتم البدء بمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات المدرجة بجدول الأعمال، ليرد رئيس المجلس قائلا: “أعطونى فسحة من الوقت، هناك إشكالية فى نسبة المرأة بمجلس الشيوخ، وكل شىء سيحل”.. وقال النائب أشرف رشاد، نائب حزب مستقبل وطن: إحنا موجودين عشان نناقش أهم قانونين والذين سيحددوا من ستولى الشريعات فيما هو قادم، أتمنى أن نلتزم بجدول أعمال الجلسة، وأتمنى من الأمانة العامة للمجلس أن تحترم هذا الجدول.

وقال رئيس البرلمان د. علي عبد العال؛ إن سبب التأجيل مناقشة قوانين الانتخابات يرجع إلى أن هناك ملاحظات على نسبة تمثيل المراة في قانون مجلس الشيوخ والتي تصل إلى 10%، مشيراً إلى أن هناك اعتراض من بعض الجهات ويتم دراسة ذلك الأمر الآن.

وقال عبد العال: لن يتم عرض قانوني الشيوخ أو النواب إلا بالتوافق من هذه القاعة.. والسياسة تدار بحكمة وتوافق ولم يتبقى لنا كثيرا في عمر هذا المجلس.

فيما تمسك نواب آخرين بجدول الأعمال، وقال رئيس البرلمان قررنا التعديل في اللحظات الأخيرة ويجب أن نتفهم ذلك..

ورفع دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لدقائق قليلة، ثم عاد ثانية لبدء مناقشة قانون مجلس النواب. وقبل المغادرة بدقائق وقع جدل بين رئيس البرلمان وحزب مستقبل وطن بسبب توقيت مناقشة قوانين انتخابات البرلمان والشيوخ.

وقال رئيس مجلس النواب؛ أقسم بالهت العظيم.. لا مصلحة لي بالعكس بتأجيل مناقشة القوانين.. فقد كان مدرج على جدول الأعمال اليوم مناقشة الموازنة العامة.. ولكن رأي بعض النواب مناقشة قوانين الانتخابات.. لكن هناك بعض المواد التي يمكن أن يكون بها بعض المشاكل”

وقال عبدالعال إن تحديد نسبة تمثيل المرأة وردت بقانون مجلس النواب بالتعديلات الدستورية.. ممكن أن تكون هذه النسبة 1% أو 4% واللجنة وضعتها 10% كتمثيل مناسب.. وأنا في هذا المكان أدير سياسية بطريق التوافق.. ولا أريد إدخال مادة بطريقة معينة

أنا ايه مصلحتي؟.. إذا كان المجلس متجه إلى أن مناقشة قوانين مجلس النواب ونرجأ بعض المواد الخلافية لإعادة صياغتها أنا معنديش مانع خالص..”

ومع استمرار المناقشات والجدل بين التأجيل والمناقشة لقوانين الانتخابات؛ قال عبد العال: “تحملونى 48 ساعة باقيين فى المجلس”، وعلق أشرف رشاد: نحن موجودين عشان نناقش قوانين الانتخابات، أطلب من سيادتك إننا نناقش قوانين الانتخابات النواب والشيوخ”.

وقال عبد العال: الجميع متمسك بجدول الأعمال لو تم حل هذه المشكلة نناقشها، 48 ساعة وكل شىء هينتهى بمحبة وتوافق زى ما بدأنا بمحبة.

فيما أعلن النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر تمسك الأغلبية بجدول الأعمال المتعلق بمناقشة قانون مجلس النواب وليس الموازنة العامة للدولة؛ وهو ما استجاب له رئيس البرلمان، قائلًا: ليس لدي مانع ونبدأ بقانون مجلس النواب.

وقال رئيس البرلمان: نبدأ مناقشة قانون مجلس النواب ونناقش الموازنة في وقت لاحق.

وكان القصبي قد قال خلال الجلسة العامة: إن القاعة جاهزة لمناقشة قوانين الشيوخ والنواب وأرجو الانحياز لرأي الأغلبية.

كانت الجلسة قد بدأت بمناقشة الموازنة العامة للدولة الأمر الذي اعترضت عليه الاغلبية مطالبة بالعودة لجدول الأعمال المعروض بمناقشة قوانين الانتخابات.