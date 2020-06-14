” النقل” وصول الدفعة الثالثة من صفقة توريد 110 جرار للسكة الحديد جديد بميناء الاسكندرية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس “كامل الوزير”، عن وصول السفينة BBC pearlالى ميناء الاسكندرية وعلى متنها 20 جرار جديد تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، والتي وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation ،مضيفا أنه بعد إجراء كافة الاجراءات الإحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات تم البدء في تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية ليصل إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرار ومن المقرر وصول عدد 20جرار أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.