إيقاف نشاط أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية

إيقاف نشاط أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية
في اطار حرص وزارة السياحة والاثار علي متابعة مدي التزام الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاعادة التشغيل؛ أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بايقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالاضافة الي ايقاف ترخيص المدير المسئول عن ادارة هذا المنتجع. ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية علي أن الوزارة لن تسمح باي تقصير او عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لاي منشاه فندقية او سياحية وذلك حرصا من الوزارة علي صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية. جدير بالذكر أن قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قدي أجري تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحي وذلك بعد أن اثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.