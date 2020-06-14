إيقاف نشاط أحد المنتجعات السياحية بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية

في اطار حرص وزارة السياحة والاثار علي متابعة مدي التزام الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاعادة التشغيل؛ أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بايقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالاضافة الي ايقاف ترخيص المدير المسئول عن ادارة هذا المنتجع. ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية علي أن الوزارة لن تسمح باي تقصير او عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لاي منشاه فندقية او سياحية وذلك حرصا من الوزارة علي صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية. جدير بالذكر أن قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قدي أجري تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحي وذلك بعد أن اثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.