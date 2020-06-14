محافظ القاهرة يتفقد المحاور الرئيسية بمدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم المحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها .

وطالب محافظ القاهرة خلال الجولة بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة والتأكد من استغلالها فى الغرض المخصصة من أجله ورفع الاشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة رفع الأكشاك العشوائيةبالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات .