رئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال: لا بد أن تخرج قوانين الانتخابات في جو احتفالي وليس احتقان بين النواب

وجه النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، التحية للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العام؛ قائلًا: “أوجه التحية لحضرتك وأنت تقود المجلس في جلساته الأخيرة.. وانت لست في احتياج لهذا الكلام.. وهذا المجلس في تنوعه الشديد استطعت أن تستمع لكل الآراء وتفتح قلبك للجميع دون تمييز”.

وقال رئيس حزب التجمع خلال الجلسة العامة المنقعدة الآن لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب؛ ونحن نناقش قوانين الانتخابات فهذا بمثابة احتفال بنهاية الفصل التشريعي، ولابد أن تخرج القوانين في جو احتفالي وليس جو احتقان بين النواب.

وتابع: استمعنا في جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين انتخابات الشيوخ والنواب في لقاءات ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وتحاورنا كثيرًا، وليس ذلك بحثًا عن مقاعد أو مصالحـ فقد تقاربنا من خلال الحوار وتواصلنا إلى أن تكون الانتخابات بنسبة 50% قائمة مطلقة و50% فردي.

وتابع السيد عبدالعال: أن أصحاب الدعوة للقائمة النسبية يتحدثون عن مناخ ديمقراطي حقيقي لكن الظرف السياسي غير مواتي لها، بالاضافة للمعارك التي تحيط بالوطن.

واختتم رئيس حزب التجمع؛ أن مجموعة قوانين الانتخابات فتحتاج المناقشة بهدوء، ويجب الخروج من المناقشات بالتوافق بين النواب وأن يتفهم ذلك أصحاب الأغلبية.