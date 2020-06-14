رئيس البرلمان: القائمة النسبية تؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى الدول

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القائمة النسبية تتسبب فى مشاكل دائما وتؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى الدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع رئيس البرلمان؛ أن الكل يتكلم عن القائمة النسبية لكن لا يذكر عيوب القائمة النسبية، الأحزاب الموجودة أحزاب دوائرها تستوعبها الفردى والقائمة، ف القائمة النسبية تؤدى دائما وأبدا إلى مشاكل للاسقرار السياسي فى الدولة، وهى مشكلة معروفة.

وتحدث رئيس البرلمان عما يتضمنه مشروع القانون بالأخذ نظام انتخابى 50% للقائمة و50% للفردى، قائلا: “الـ50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات، فأصبحت القائمة عمليا 25%، وهى نفس القائمة التى تمت فى المجلس الحالى، وهناك فئات نص الدستور على تمييزها، وهذه الفئات لتميزها لازم تعملها قائمة مغلقة، يبقى القائمة المغلقة دخلت فيها نسبة 25% للمرأة ونسب الفئات الأخرى”.

وأضاف عبدالعال: أن الـ50% للفردى كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، وأيضا على الأحزاب الأخرى المشاركة فى تشكيل قوائم، مستطردا: أتوقع أن يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات.