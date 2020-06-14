رئيس “النواب”: نحن لا نشرع لحزب سلطة جديد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: نحن لا نشرع لحزب سلطة جديد، ورئيس الجمهورية ليس له حزب إطلاقا، ومشروع قانون الانتخابات مقدم من ائتلاف دعم مصر،الأغلبية، وفي مناقشة المقترحات تم النزول بالنسبة، لكي لا نقول عن حزب مستقبل وطن أنه حزب السلطة، والجميع يدركون هذا.

وقال: السيد الرئيس يفتح دائما الباب الحوار لكل الأحزاب، وكان منفتحا على الجميع.

وقد أثارالنائب طلعت خليل أزمة بأن حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر يشرع لحزب سلطة جديد قائلًا: من دستور 1923 ودستور 1930 ودستور 70 تنقنلنا بين أكثر من نظام انتخابي، متسائلا: هل يليق بمصر في هذا الوقت، وهذا القانون والحوار لم يكن حقيقيا وكان هناك انقسام.

وأضاف أن هذا القانون به أخطاء لأنه لن يمثل الشعب المصري بشكل حقيقي وهذا خطأ على الدولة المصرية، وقال: إن القانون في تفسير الدوائر على سبيل المثال، في انتخابات 2012 كان ممثلها 6 نواب وحاليا 4 نواب.