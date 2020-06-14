مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن 200 مصري معتقلين في ليبيا

قال النائب مصطفى بكرى، إنه جرى القبض على 200 عامل مصري بليبيا ويجرى تعذيبهم وإجبارهم على الهتاف لصالح السراج بليبيا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات. وتقدم مصطفى بكري، بطلب وزارة الخارجية المصرية بالرد والتدخل للإفراج عن أكثر من 200 مصريا يتم تعذيبهم في ليبيا، من جانب المرتزقة التابعين لتركيا وحكومة الوفاق. وقال بكري إنه تم تداول فيديو لمصريين يتم تهديدهم بالسلاح لإجبارهم على الهتاف ضد مصر، والهتاف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ورد الدكتور على عبدالعال: الصبر جميل ورفض التعليق على الواقعة.