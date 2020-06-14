البرلمان يوافق على 568 نائب بالمجلس المقبل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة الثانية من تعديل قانون مجلس النواب والتي تقر عدد أعضاء مجلس النواب بواقع 568 نائبا بينهم 25% للمرأة.
ونصت المادة على يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11/ الفقرة الثانية، 17/ الفقرة الأولى، 18/ الفقرة الأولى، 31/ الفقرة الأولى، 32/ الفقرة الثالثة، 45/ الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.