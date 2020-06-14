تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات البرلمان

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة 10 الفقرة الثانية والتي تقر الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح للانتخابات المقبلة.

مادة (10): الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

– بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

– صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

– بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.

– إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

– الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

– شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

– إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

– المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

أما الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.