رسالة من محمد صلاح إلى العالم

وجه اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رسالة قوية لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم والحياة بشكل عام، تضامنا مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في بلاده.

وكتب صلاح “تدوينة” عبر خاصية “استوري” في تطبيق “إنستغرام”: “نحن نتكاتف جميعا من أجل القضاء على التمييز العنصري أينما كان. ونريد أن يكون المجتمع قائما على المساواة والاحترام بغض النظر عن اللون أو العقيدة”.

وأضاف لاعب “الريدز”: “ما يحدث يحتاج إلى تكاتف جميع أعضاء منظومة كرة القدم، من لاعبين وحكام ومدربين ومسؤولين، حتى نرد بقوة على ما يحدث داخل الملاعب وخارجها”.

وشهدت قضية مقتل فلويد تضامنا كبيرا من الرياضيين حول العالم، حيث سيضع لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ” شعار الحملة على قمصانهم.

يذكر أن لاعبي ليفربول قاموا بعمل وقفة ضد العنصرية في بداية تدريباتهم، قبل أيام من استئناف منافسات “البريمرليغ” هذا الموسم، بعد فترة توقف منذ أواسط مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.