“صحة النواب”: تفعيل الردع والتوعية ضرورة لمواجهة تطبيقات التكنولوجيا المشبوهة

أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة عمل الحكومة علي سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التى تصدر عن البرلمان، لأن تأخرها يعطل التطبيق علي أرض الواقع والتى نكون فى أمس الحاجة لها لردع تصرفات أو إشكاليات قائمة فى المجتمع.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن اللائحة التنفيذية لأي قانون من القوانين لها عامل رئيسي فى التطبيق ودخول القانون حيز التنفيذ، مستشهدًا بعدم تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية وفقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية رقم 206 لعام 2017، نتيجة عدم إصدار اللائحة التنفيذية وهو ما جعل حتى الآن هناك استمرار لأزمة تجارة الإعلانات الوهمية على الفضائيات لأدوية مجهولة المصدر تصر بصحة المواطنين دون تنظيم لها.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن عدم إصدار لائحة قانون الجريمة الإلكترونية، لم يمكن الدولة المصرية من استخدامه بالشكل الأفضل نحو تحقيق أهداف القانون وضوابط المواجهة الحاسمة لكل إشكاليات الجريمة الإلكترونية بصورها المتعددة والمختلفة، وغيرها من الإشكاليات المجتمعية التى ترتبت علي الاستخدام السيئ والمشبوه لكل صور التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية فى مصر مثل تطبيقات التيك توك.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علي ضرورة المواجهة الحاسمة والردع لكل صور التكنولوجيا السلبية والمشبوهة، والتنسيق بشأن الاستفادة منها فيما هو أفضل لجميع القطاعات نحو التنمية والنهوض، مشيدًا بالتعاطي الإيجابي من النيابة العامة تجاه هذا الملفات بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة ومن ثم علي الأسرة والمنزل وضع هذه الإعتبارات فى أساليب التربية للأطفال.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن تفعيل القوانين والتوعية من الأسرة والمنزل تجاه أي مشكلة مجتمعية أو ظواهر سلبية علي المجتمع وخاصة إن كانت متعلقة باستخدامات سلبية للبيئة الإلكترونية والتكنولوجية ضرورة مهمة وتصب فى صالح المجتمع الذي يعمل الجميع من أجل النهوض به والتغلب علي إشكالياته.