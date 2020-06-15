“عربية البرلمان”: أردوغان حول تركيا لسجن كبير لمعارضيه و”إعلان القاهرة” أصابه بالهوس

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ان محاولات النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان الهادفة الى إعادة أمجاد أجداده بين الدول العربية ستبوء بالفشل الذريع مثل محاولات اجداده الفاشلة؟

وقال “أباظة” فى بيان له اصدره اليوم إن مبادرة اعلان القاهرة التى صدرت من مصر بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبيى والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبيى؛ أصابت اردوغان بالهوس والجنون بعد التفاف العالم كله حول هذه المبادرة لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى.

وأن أردوغان أصبح يحاصره الغضب من كل مكان ومن مختلف دول العالم حتى داخل المجتمع التركي بسبب انتهاكاته المتكررة واعتقالاته لشعبه فضلا عن استعانته وتدعيمه للجماعات الإرهابية فى محاولة يائسة منه لإحياء جماعة الإخوان الإرهابية على حساب شعبه بما خلق حالة من الاحتقان الواسع ضده وستنفجر قريبا فى وجهه سواء داخل تركيا أو خارجها.

وأكد النائب أحمد فؤاد اباظة أن إعلان القاهرة كشف الوجه القبيح للنظام التركى لدرجة ان مراهنات النظام التركى الارهابى على الدول الاوروبية وأمريكا سوف يخسرها والتاريخ يشهد بذلك وسوف يتركه الجميع قريبا وسيواجه أردوغان وحده مصيره المجهول منفردا ولن يكون معه أحد وسوف يحاكم على أعماله الارهابية والإجرامية.

مشيرا إلى أن محاولات أردوغان في تخريب وتدمير منطقة المتوسط وليبيا وسوريا واستخدامه للعناصر الإرهابية ستكون هى النهاية المأساوية لهذا النظام الارهابى الفاشى خاصة بعد ازدياد حالة الاحتقان من الشعب التركى والمعارضة التركية لنظام اردوغان الذى حول تركيا لسجن كبير. لكل المعارضين لسياساته.