محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بعلاج مرضى كورونا

كتب سويفى رشدى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مخازن الأدوية الرئيسية بمديرية الصحة للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية وكمياتها وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الإحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” والتعامل معها. رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي. حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد وتفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز. واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخزن الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية الاقليمي بحي غرب أسيوط وتفقد أقسام المخزن وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار. وأشار المحافظ إلى إنه تم تشكيل لجان متابعة تضم في عضويتها مسئولي التفتيش والمتابعة والتفتيش الصيدلي والتنفيذيين والمتخصصين للمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات ومخازن الأدوية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفيات وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعمل الاجراءات اللازمة لهم وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 . كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.