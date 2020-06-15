تعليم المنوفية: انتهينا من الاستعداد للثانوية العامة

كتب عادل شحتينو

أكد احمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأن غدا الثلاثاء هو آخر يوم عمل للجنة اعتذارات الندب للمشاركة في اعمال الثانوية العامة لهذا العام . وقال سويد أن المنوفية انهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث تم استلام وتوزيع بوابات تعقيم اللجان على جميع اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان مشيرا إلى وجود تعليمات مشددة تم تعميمها على جميع رؤساء اللجان بخصوص التعقيم اليومي لمقار اللجان والتأكد من وجود ملصقات التوعية للوقاية من فيروس كورونا والحرص على وجود مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب داخل اللجان الفرعية علاوة على التهوية الجيدة . وأضاف سويد أنه لن يسمح لأي من الطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجنة إلا بعد اتباع كافة الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة الجميع يذكر أن امتحانات الدور الاول للثانوية العامة ستبدأ يوم الاحد 21 /6 / 2020 بجميع لجان محافظة المنوفية والتي بلغ عددها 101 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشرة.