رفع أطنان من القمامة فى حى غرب الاسكندرية بعد تدخل المحافظ

كتب احمد سلامة

بدأت أجهزة حى غرب الاسكندرية صباح اليوم برئاسة المهندسة سحر عثمان وشركة نهضة مصر فى رفع اطنان من القمامة المتراكمة وسط مساكن منطقة شمال المتراس بحي_غرب .والتى بلغت قرابة 9أطنان من المخلفات والقمامة . يأتى ذلك بعد جولة اللواء محمد الشريف محافظ_الإسكندرية المفاجئة لشوارع المتراس غرب الإسكندرية والتى قام فيها بتحويل جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلي التحقيق ، وتحرير محضر ضد شركة النظافة المسئولة ووجه بالتنبيه علي المواطنين بالمساكن بعدم إلقاء القمامة بالشوارع وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. كان المحافظ قد أمر بتحويل جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، وتحرير محضر ضد شركة النظافة المسئولة. جاء ذلك خلال جولة مرور مفاجئة قام بها المحافظ امس بمساكن عثمان بمنطقة المتراس نطاق حي غرب حيث تم الوقوف على وجود تراكمات للقمامة بها. واعرب خلال الجولة عن استياءه الشديد من اهمال شركة النظافة والمواطنين بخصوص القمامة وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي غرب بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع كافة التراكمات وتسخير كافة المعدات لرفعها فورا، محذرا أنه لن يسمح بتكرار مثل ذلك الشكل الغير آدامي وسيتم محاسبة المقصرين فورا.