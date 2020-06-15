تموين المنوفية : تحرير 187 محضر تموينى وضبط مصنع مخالف لبيع الكمامات الطبية بشبين الكوم

كتب عادل شحتينو

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بعد حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول فى ظل من تحرير 187 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوع ما بين تحرير 59 محضر مخالفات مخابز و128 محضر مخالفات أسواق . وأضاف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة بأنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع ومحل بيع كمامات بمركز شبين الكوم لتصنيع وبيع الكمامات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وضبط 4500 كمامة و14متر قماش ، كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محال بقالة بمراكز الشهداء وأشمون والسادات لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى وضبط 5 كراتين سجائر ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بمركز تلا لإدارته بدون ترخيص وضبط 5 طن دقيق فاخر ، و2 طن أرز ، و2طن مكرونة ، ومحضر أخر ضد صاحب مصنع أسمدة زراعية لإدارته بدون ترخيص وضبط 4 طن سماد سلفات ، 1 طن يوريا ، 150جركن غير مدون عليها بيانات. وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار الفيروس ، أكد مدير إدارة مرور المنوفية بأنه تم سحب (79) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس الأحد بإجمالى (964) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .