العليمي: مجلس النواب جمد مشروعي للعلاقة الإيجارية بدون أسباب

طالب النائب عبد المنعم العليمي، بضرورة مناقشة مشروع قانون الأماكن السكنية القديمة الخاضعة للقانونين رقمى 49 لسنة 77، 136 لسنة 81 بما يسمى “الأماكن القديمة”، والموقع من 60 نائب ومضى على تقديمه نحو 9 أشهر، وتحديداً فى الأول من أكتوبر 2019، وأحيل للجنة ال‘سكان والخطة والموازنة، وللأسف لم يتم مناقشتة حتى الآن.

وتسأل “العليمي” لماذا يتم تجاهل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومادتها رقم 68 التى تشير إلى ضرورة عرض الموضوعات المحالة للجان خلال 30 يوم، فى الوقت الذى مضى على إحالته للجنة 9 شهور.

وقال النائب إن لدية فتوى من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورد بها ضرورة قيام أولى الأمر بإعادة النظر فى تقدير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة وإن الأسعار لم تنخفض ولكن فى زيادة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.

وإن مشروع القانون المقدم منة والموقع من 60 نائب يأتى بهدف مواجهة العلاقة المختلة والتي تبتعد من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماع ، بعد إن أصبح الملاك من الفقراء المحتاجيين للزكاة.

مشيرًا إلى ضرورة زيادة القيمة الايجارية لـ12 مثل الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 47 لسنة 77 و8 أمثال الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 81، مع زيادة سنوية مقدارها 20% سنويا حتى يكون هناك عدالة اجتماعية بين هذا القانون والقوانيين الأخرى التى تخضع لها بعض المساكن.