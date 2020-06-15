جامعة المنيا تعتمد التقييم البحثي للدارسين بالتعليم المُدمج .. والاختبارات للسنوات النهائية للتعليم المفتوح المنيا..

كتب اسامه سيد عبد العال

اعتمد مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج، وأعضاء مجلس الادارة، قواعد وآليات تقييم الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية للتعليم المدمج واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد. حيث قرر المجلس اعتماد نظام التقييم البحثي للدارسين في المستويات المختلفة في التعليم المدمج عن طريق تكليف الطلاب بإعداد رسائل بحثية طبقاً للمعايير والضوابط والشروط التي أقرها المركز للطلاب؛ لاتباعها لنجاح الرسائل البحثية المطلوبة، وإجراء الامتحانات التحريرية للفرق النهائية للتعليم المفتوح. وأوضح د.”عبدالنبي” أن كلا من المستوى الاول والثاني والثالث بمركز التعليم المدمج لبرنامجي التجارة والزراعة، والمستوى الأول والثاني لبرنامجي التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، قد تم الإعلان عن الموضوعات البحثية لهم، على أن يقوم الدارسين بإعداد موضوعات الأبحاث المكلفين بها لكل مقرر حتي 30/6/2020، ويبدأ تسليم الأبحاث إلكترونياً وفقًا للبريد الالكتروني لأستاذ المقرر والمدون على الاستمارة البحثية لكل مقرر اعتباراً من 1/7/2020 وحتى 15/7/2020، ويطبق عليها نفس الشروط والضوابط للرسائل البحثية للنظام الاكاديمي، علي أن يتم تقييم الأبحاث والانتهاء من إعلان النتائج بحد أقصي 26/7/2020، مضيفاً أنه سيتم عقد اختبارات تحريرية لجميع السنوات النهائية للدارسين بالتعليم المفتوح وتنظيم أعمال الامتحانات، وذلك وفقاً لقرارات المجلس الاعلى للجامعات، وقرارات مجلس جامعة المنيا، ومجلس ادارة التعليم المدمج. وأشار الدكتور عواد فرغل أنه تم وضع مجموعة من الضوابط والتعليمات للدارسين بالتعليم المدمج لاتباعها أثناء إعداد الرسائل البحثية، من حيث عدد الصفحات، والعناصر البحثية، والتزام الطلاب باحتواء الصفحة الأولي من البحث على استمارة التقييم، والاستعانة بالمراجع المختلفة، والتزام الدراس بعدم التشابه في موضعه البحثي بدارس آخر.