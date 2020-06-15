مدبولى يُوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمتابعة آخر تطورات المتعلقة بأعمال صندوق مصر السيادى.

وفى مستهل الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول موقف مشروعات صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى الموقف الخاص بمشروع شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أوضحت الهيكل المقترح لملكية الشركة بالشراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتكلفة المقترحة للمشروع والهيكل التمويلي له، والتنسيق مع أحد البنوك الذى سيتولى التمويل.

وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد على أهمية البدء بأقصى سرعة فى تنفيذ هذا المشروع.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نبذة مختصرة عن بعض المخازن المتخصصة في الدواء على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الصدد التنويه إلى أن المخطط تنفيذه من مخازن سيكون هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي: خلال الاجتماع تم استعراض كذلك عدد من المشروعات الخاصة بالصندوق في قطاعات مياه الشرب التي تتم عن طريق الشراكة، موضحاً أنه من المستهدف البدء بنحو 10 محطات مياه.

وأضاف : تم عرض أيضاً جهود التفاوض مع شركة إيطالية ترغب في الاستثمار بمدينة الروبيكي للجلود، حيث أكد رئيس الوزراء اهتمامنا بجذب المستثمرين، خاصة في مشروع مدينة الروبيكي، مطالباً بالوصول لعرض تفصيليّ من الشركة الإيطالية حتى يتسنى اتخاذ قرار فوريّ بشأنه؛ تشجيعاً للاستثمار في هذا التوقيت المهم خلال المرحلة الحالية.

كما شهد الاجتماع التنويه لبعض العروض المقدمة للصندوق، بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب بعض المستثمرين، وفي ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء بسرعة دراسة هذه العروض الفنية والمالية، ومناقشة المستثمرين المتقدمين بعروضهم أو غيرهم؛ تمهيداً للوصول إلى أفضل عرض، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى، الذي يقع في قلب ميدان التحرير والذي صار أيقونة فريدة بعد تطويره.