عبدالعال يعلن إرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للاانتخابات، ومجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأه والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.

من جانبه وصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية، مشروع القانون بأنه نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

في سياق متصل، تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء إلي النائب محمد السيد الحسيني في وفاته زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد لوفاه والدته..