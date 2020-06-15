عبدالعال يعلن إرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات

عبدالعال يعلن إرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للاانتخابات، ومجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأه والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.
من جانبه وصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية، مشروع القانون بأنه نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
في سياق متصل، تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء إلي النائب محمد السيد الحسيني في وفاته زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد لوفاه والدته..