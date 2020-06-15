ردًا على واقعة تعذيب مصريين بليبيا.. عبدالعال: “الصبر وكل شىء سيتم ولكن بحساب”

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باتخاذ موقف قوى ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد العمالة المصرية فى ليبيا من جانب حكومة الوفاق.

داعيًا رئيس مجلس النواب على عبدالعال إصدار المجلس بيانًا قويًا للرد على واقعة تعذيب بعض العمال المصريين فى ليبيا، وعقب دكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قائلًا: “أصبر.. أصبر.. كل شىء سيتم ولكن بحساب”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، حيث قال النائب علاء عابد: المصريين فى لبيبا خط أحمر، وواضح جدا أن إعلان القاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومشاركة المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، له تأثير على الجانب التركى، وكلنا نعرف ما فعله الأتراك فى الأرمن من انتهاكات وقتل.

وتابع علاء عابد: لابد من موقف قوى ورادع بشأن واقعة تعذيب العمالة المصرية التى خرجت للبحث عن قوتها، أين المجتمع الدولى مما يحدث مع العمالة المصرية، وأعلم أن الدولة المصرية لن تسكت، لكن لابد من بيان قوى من المجلس للرد على هذه الانتهاكات.