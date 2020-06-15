الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين واقعة القبض على عمال مصريين في ليبيا

أدان الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واقعة تعذيب بعض العمال المصريين فى ليبيا،مطالبا المنظمات والجهات المعنية باتخاذ موقف قوى ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد هذه العمالة التي خرجت للبحث عن قوتها.

وأكد “الإتحاد الدولي” في بيان صدر اليوم الإثنين على أن هذه الواقعة تأتي في إطار حالة الفوضى والصراع في الاراضي الليبية ،الذي يؤججه “العثمانيون الجدد” بقيادة الرئيس التركي اردوغان ،الذي ينشر الفوضى،ويدعم الإرهاب في ليبيا من انتهاكات وقتل،وتدخل سافر في شؤون بلدان ذات سيادة،وهو نفس السيناريو الذي يمارسه نظام اردوغان في سوريا من عدوان وإحتلال ودعم المرتزقة والإرهابيين،وإنتهاك حقوق الإنسان .

وقال “الإتحاد الدولي” الذي تأسس عام 1956،ويمثل 100 مليون عامل عربي،والعضو المراقب لدى جامعة الدول العربية ،وأحد أطراف منظمتي العمل الدولية والعربية ،أن إحتجاجه على عملية القبض علي أكثر من ٢٠٠ من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي،تأتي في إطار دوره التاريخي تجاه العمال،وحقهم في العمل اللائق،ورفض كل ما يتعرضون له من تعسف وإستغلال ،محذرا من الذج بهم في صراعات سياسية ،وإستخدامهم كأدوات للضغط في المعارك ،مطالبا بسرعة الإفراج عنهم ،وإعادتهم إلى بلادهم .

ودعا الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف،وكافة المنظمات ذات الصلة ، بالتدخل العاجل للضغط بكافة الطرق من أجل الدفاع عن العمال المصريين المقبوض عليهم ،وحمايتهم ،وعدم الإعتداء عليهم ،وإستخدام أسلحتها القانونية لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.