عبدالوهاب خضر يكتب :هيا بنا نضحك !

مجموعة من الأحداث المزعجة باتت تؤرق جارنا وصديقنا العزيز عبدالصمد أفندي، أو “أبو وناسة” كما يريد أن يناديه الناس ،ومن بين تلك الأحداث :أزمة سد النهضة ،والتوتر في ليبيا ،وإصابة زوجته بـ”كورونا”،وإرتفاع أسعار الليمون ..ولعلاقته بالليمون حكاية تاريخية منذ أيام إنتخابات الحزب الوطني ،فقد أدمنه ،عندما كان هذا المشروب ،بجانب الشاي بالياسمين المشروب الرسمي للبلاد قبيل كل عملية إنتخابية ..

ولأننا مقبلون على إصدار تشريعات ذات صلة ،إضافة إلى الإستعداد لإنتخابات مجلسي”الشيوخ” و”النواب”،بدأ عبدالصمد أفندي يشعر بالقلق والرعب ،وكل أنواع الخوف من إختفاء “الليمون” من الأسواق ،أو تعرضه لغول الإحتكار الذي فشل جهاز حماية المستهلك في مواجهته..

حاول “أهل الحتة” إقناع الرجل أن مصر تغيرت بعد ثورتين ،وأن “بكره أحلى من بعد بكره” وأن “المستقبل بيد الله “،وأن سياسات إختيار المرشح الذي يجيد اللعب بالبيضة والحجر قد إنتهت وبلا رجعة ، وأن الإنتخابات ستكون نزيهة ،محاولين طمأنة الرجل ،مستشهدين بالمنام الذي شاهده ولده الوحيد ، بأن قرارا سيصدر بالإفراج عن هذا الإبن ،بعد أن ألقت شرطة السياحة القبض عليه بتهمة رفض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام ،والمطالبة بالإفراج عن “قانون العمل”..

وعندما فشل الناس في إخراج عبدالصمد أفندي من الظلمات إلى النور ،وعجز “الكهنة” عن تفسير”منام ولده” ،وعدم إقتناعه بقول البعض أنه “أضغاث أحلام” ،بينما تنبأ البعض الأخر بأيام عجاف،نام عبدالصمد أفندي في نار وأصبح على رماد ،مبتسما ،منيرا كالمصباح ،سائرا في الشارع ،ملكا ،واثق الخطوة ،وعندما سأله “عطوة” الكمسري عن السبب أجاب بأن زوجته ماتت ..فسأله مواطن أخر :هل المرحومة ماتت من “كورونا” ؟..قال :لأ،بل شفيت منه ..لكن من صدمة معرفتها بتكلفة الليلة الواحدة في المستشفي للعلاج من هذا “الوباء” ..

ولأن عبدالصمد أفندي هو الوريث الوحيد لزوجته ،فقد ورث أراض زراعية وعقارات ،باعها جميعا ،وإشترى سيارة فارهة ،وقرر دفع “عربون” من أجل الترشح في الإنتخابات المقبلة على قائمة “للفلول فنون” ،وأثناء عودته دهس –بسيارته- مجموعة من المواطنين مع سبق الإصرار والترصد ،فكافأته حكومة السنغال بقبول ولده محترفا في نادي “ديامبارز” الرياضي،وعينته حكومة بلاده مفاوضا فذا ،ومشاركا في مفاوضات “سد الحنك” ،وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحركة العمالية،وشاهد عيان على نزاهة إنتخابات نادي سكة “اللي يروح ميرجعش” ،ومحلل إستراتيجي في برنامج “هيا بنا نضحك” بالقناة السادسة!!.

*بقلم عبدالوهاب خضر: