في ذكرى رحيلها:الكاتبة فتحية العسال ..نصيرة الفقراء وحقوق المرأة

حلت أمس الإثنين 15 يونيو ذكري وفاة الكاتبة المصرية فتحية العسال،عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، ورئيس جمعية الكاتبات المصريات ،ورئيسة إتحاد النساء التقدمي،بحزب التجمع.. ولدت في 20 فبراير 1933،وتوفيت في 15 يونيو 2014.

“العسال” كانت كاتبة صحفية متميزة ومبدعة ،ونصيرة للفقراء ولحقوق المرأة ،فالقيادية اليسارية بحزب التجمع كان إنتاجها الأدبي غزير وتحول إلي مسلسلات تليفزيونية هادفة ، وحصلت منه علي جوائز تقديرية من الدولة سيسجلها التاريخ في أبواب كفاح المرأة المصرية.

إن الكاتبة فتحية العسال كانت من الرواد في قضايا المرأة ، ومن أكثر المناضلات في كثير من المجالات،فهي التي تربت مثل أي فتاة مصرية في ذلك الوقت ،عانت من قلة التعليم ، وتزوجت في سن مبكرة، ورغم كل هذه التحديات استطاعت أن تعبر وتكون رائدة في هذا المجال الذي يحمي حقوق المرأة ويصونها, وجرى تكريمها أكثر من مره بسبب كتابتها المهتمه بالقضايا الاجتماعية.

قال عنها المفكر الكبير د. رفعت السعيد :”إن فتحية العسال كاتبة كبيرة، ومثقفة عظيمة، كونت نفسها بنفسها رغم معاناة السجن..وأن العسال سجنت مرات عديدة ورغم ذلك استمرت في نضالها، وبرحيلها فقدت مصر كاتبة وروائية ومناضلة مهمة جدًا”.

10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتبة ــ ولدت الكاتبة الكبيرة فى القاهرة، فى 26 ديسمبر 1933م.ــ بدأت الكتابة الأدبية فى عام 1957م.ــ اهتمت بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة بشكل خاص .ــ تزوجت من الكاتب عبدالله الطوخى، وانفصلت عنه فى فترة من حياتها.ــ أنجبت الفنانة القديرة صفاء الطوخى.ــ قدمت 57 مسلسلا، منهم “رمانة الميزان، شمس منتصف الليل، وبدر البدور، وهى والمستحيل، سجن النسا”.ــ كتبت العديد من المسرحيات منها ” المرجيحة، البسبور، البين بين، نساء بلا أقنعة”.ــ حصل مسلسل لحظة صدق على جائزة أفضل مسلسل مصرى لعام 1975م.ــ تم تكريمها فى مهرجان المخرجة المسرحية سنة 2009م.ــ كرمها المركز الوطنى للعيون فى صيدا وأقيم على شرفها حفل غداء تكريمى.

أفضل مؤلفات الكاتبة المصرية فتحية العسال

الذي يبدع في كتابة روايات تنقل بعد ذلك إلى التلفزيون والسينما والمسرح فهو قادر على إصدار العديد من الروايات الناجحة بالفعل ، وهذا ما فعلته الروائية والكاتبة المصرية فتحية العسال الكاتبة المثيرة للجدل دائما والتي كثيرا ما ارتبط اسمها بالمعتقلات لاسباب سياسة ، فتحية العسال صاحبة الروايات الرائعة نعلم عنها أنها المسرحية المبدعة والروائية المميزة والتي تجسدت أعمالها بالفعل في كثير من المسلسلات المصرية الرائعة والتي تعدت حاجز الخمسون مسلسل وكذلك عدد من المسرحيات المميزة ، معظم تلك الأعمال يشير إلى الحياة الاجتماعية في مصر والأحوال العامة التي يعيشها الشعب المصري كل يوم ، اليوم اخترنا أن نقوم بتسليط الضوء على أفضل مؤلفاتها وهي كما سوف نقوم بعرضها عليكم خلال السطور التالية .

سجن النساء

قد قامت الكاتبة بكتابة رواية رائعة تحدثت عن حياة المسجونات في عنابر النساء بالسجون المصرية ، ووصفت الحالة كما لو أنها واحدة منهم وكما لو أنها عاشت عمرها وتعرفت تعلمت كل ما يدور داخل أروقة السجون وعرضته من خلال كتابته في هذه الرواية التي تم إنتاجها مسلسل تلفزيوني في عام 2014م ومن قبل كانت عمل مسرحي مشهور أيضا ، فالرواية والعمل المسرحي و التلفزيوني كلهم أحدث طفرة مميزة في الثقافة المصرية والعربية نحو سجن النساء وما يدور داخله .

نساء بلا أقنعة

قيل أن هذا الكتاب قد تم كتابته من قبل الكاتبة المصرية فتحية العسال وقت الاعتقال التي عانت منه في بعض أوقات حياتها ، وقد تم تنفيذها كمسرحية تم إنتاجها وعرضها في عام 1982 ، عكست العسال ما يحدث للمرأة من عنصرية في مجتمعنا وتهميش دورها بشكل كبير ، وما تجده المرأة من قمع وقهر ، تميزت خلال كتابة هذه المسرحية بالبساطة والمرونة وعرض المشاكل بطريقة ممتعة وليست مملة .

ليلة الحنة

أنها المسرحية التي قامت بكتابتها الرائعة فتحية العسال ، لتبكي قارئها وتجعله في حالة حزينة أثناء قراءته لها ، فكم هي مؤلمة ومؤثرة للغاية ، وهذا أن دل فانه يدل على مدى احترافية العسال في نقل ما تريد أن تقوله إلى مشاعر ووجدان القارئين ، الكثير من الحب والكثير من التضحية من أجل المجتمع هو نسيج تلك العمل الرائع لفتحية العسال أحد أهم وأبرز علامات الروائيين في مصر والعالم العربي .

جواز سفر

مسرحية مميزة قامت بكتابتها الكاتبة المسرحية والروائية المصرية فتحية العسال ، كم تعد خفيفة وبسيطة ، اسلوب رائع يشد القارئين كما لو أنها مسرحية يتم تمثيلها أمام عينك ، أو انك بطل لتلك المسرحية الرائعة ، سياق رائع ما بين الأمل والمراهقة والصداقة والندم والجشع والخسة ، كوكتيل من المشاعر والتربويات سوف تجدها خلال هذا الكتاب الممتع الذي سوف يكون بمثابة المتعة والتسلية في وقت فراغك أو في وقت السفر والترحال .

البين بين

واحدة من ضمن المسرحيات الرائعة التي قامت فتحية العسال بكتابتها ، سوف يكون التمتع أكثر بفكرة المسرحية أكثر من قصتها ، فالتنوع في الفكرة قد يجعل القارئ بالفعل قادر على الفهم والتنويع ، وتم إنتاج هذا العمل المسرحي ولكن لم يتم عرضه للآن ولم يظهر للنور بعد .

حضن العمر

تضمن هذا الكتاب السيرة الذاتية وكل ما يخص الراحلة فتحية العسال وقد قامت بسرد كل ما في هذا الكتاب باسلوب سهل وبسيط ، سردت حياتها بحلوها ومرها داخل هذا الكتاب المميز الذي جمع الكثير من الأسرار والخبايا ، خاصة التي تخص اعتقالها وكثيرا من الاعترافات وما تعرضت له من قهر وظلم ، كما تحدثت في الكتاب عن طفولتها مراهقتها بالفعل الكتاب جمع الكثير عن شخصية الكاتبة وما حدث لها طوال حياتها