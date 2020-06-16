مصر تشهد تفرض فىً تحديث القوانين والاجراءات الاقتصاديه

أكــد تقرير وزاره الماليه حول اداء الموازنات الغامه خلال الست سنوات الماضيه أن تــعديــلات بــعض أحــكام قــانــون »الــضريــبة عــلى الــدخــل« الــصادرة بــالــقانــون￼ رقـم ٢٦ لـسنة ٢٠٢٠، تُـسهم فـى إرسـاء دعـائـم الـعدالـة الـضريـبية بـشكل تـصاعـدي، وتحسـين الشـرائـح الـضريـبية، وتـحقيق وفـر ضـريـبي للشـرائـح الأقـل دخـ ًلا، والمـتوسـطة وفـوق المـتوسـطة، ومــعالــجة تــشوهــات المــنظومــة الــحالــية الــتي تــرتــكز عــلى »الــخصم الــضريــبي«، حــيث تــتضمن هـذه الـتعديـلات زيـادة حـد الإعـفاء الـضريـبي بنسـبة ٦٠٪، إذ تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن ٨ آلاف جـنيه إلـى ١٥ ألـف جـنيه، إضـافـة إلـى زيـادة حـد الإعـفاء الـشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن ٧ آلاف جــنيه إلــى ٩ آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي

لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب. ذكـــر الـــتقريـــر أنـــه بـــالـــتزامـــن مـــع مـــناقـــشة مجـــلس الـــنواب لمشـــروع قـــانـــون الجـــمارك الجـــديـــد، يجــرى اســتكمال خــطة الــتحول الــتدريــجى إلــى »الــنافــذة الــواحــدة« والانــتقال مــن بــيئة الــعمل الـورقـية إلـى الـرقـمية؛ مـن أجـل تـبسيط الإجـراءات الجـمركـية، وتـقليص زمـن الإفـراج وتـكالـيف التخــليص الجــمركــي، ومــن ثــم تــقليل تــكلفة الســلع بــالأســواق المحــلية؛ بــما يــؤدي إلــى تــحسن تــصنيف مــصر فــي ٣ مــؤشــرات دولــية مــهمة: »الــتنافــسية الــعالمــية، ومــمارســة الأعــمال، وبــيئة الاقــتصاد الــكلي«، مــشي ًرا إلــى الــقرار الــوزارى بــتطويــر بــرنــامــج المــشغل الاقــتصادي المــعتمد »الـقائـمة الـبيضاء«، الـذى يـسهم فـي تـوسـيع قـاعـدة المسـتفيديـن لـتشمل المشـروعـات المـتوسـطة والــصغيرة؛ بــاعــتبارهــا قــاطــرة الــنمو الاقــتصادي، الــذيــن يــتمتعون بـ ١٤»مــيزة« مــنها: أولــويــة الــــدور فــــي قــــيد الــــبيان الجــــمركــــي، والــــفحص الــــفعلي، وتــــخصيص لــــجنة بــــالمــــواقــــع الجــــمركــــية الــرئــيسية لإنــهاء إجــراءات الإفــراج عــن الــرســائــل، مــع إمــكانــية إجــراء المــعايــنة الجــمركــية بــمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج. أشـار الـتقريـر إلـى أنـه تـم بـالـتعاون مـع الـقطاع المـصرفـي إتـاحـة سـداد المسـتحقات الـحكومـية عــبر نــقاط الــتحصيل الإلــكترونــي بــالــجهات الإداريــة مــن خــلال رمــز الاســتجابــة الســريــع »Qr Code« بــــواســــطة المــــحافــــظ الإلــــكترونــــية بــــالــــهواتــــف المحــــمولــــة، لافــــتًا إلــــى أن هــــذه الخــــدمــــة الجــديــدة وســيلة سهــلة وأكــثر أمــانًــا فــي ظــل فــيروس »كــورونــا« المســتجد، حــيث إن الــتليفون المحــــــمول يــــــتعرف عــــــلى شــــــاشــــــات نــــــقاط الــــــتحصيل الإلــــــكترونــــــي، عــــــن بــــــعد، مــــــن خــــــلال رمــــــز الاسـتجابـة السـريـع »Qr Code«، ولـم يـعد هـناك حـاجـة لإدخـال كـروت »ATM« أو غـيرهـا في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية