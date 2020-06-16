نائب رئيس اتحاد العمال يدين ما تتعرض له العمالة المصرية على يد رئيس حكومة المليشيات فى ليبيا ويطالب بطرد “سفير السراج” من القاهرة 

ادان مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ما تتعرض له العمالة المصرية فى ليبيا على يد مرتزقة حكومة السراج العميل الإخواني واحد أذرع اردوغان الحاكم التركى فى مواجهة العرب.

وأكد البدوى على أنه متاكد بأن الدولة المصرية لن تترك حقهم وستلقن تلك المليشيات درسا لن ينسوه كما فعلت من قبل بمن سعى للنيل من العمالة المصرية.

وتعجب البدوى من عدم تحرك المجتمع الدولى مطالبا اياه بعدم التخلى عن دوره بالتحرك سريعا لمساعدة الدولة المصرية فى إنقاذ هذه العمالة خاصة وانهم ليسوا طرفا فى الصراع الدائر حاليا داخل ليبيا وان تلك العمالة تحميها مواثيق واعراف دولية .

وفى النهاية شدد البدوى على ضرورة طرد سفير حكومة السراج الموجود حاليا على أرض مصر كخطوة أولى ليعرف الجميع بأن العمالة المصرية خط أحمر فى اى مكان.