االاقتصادية »بلومبرج«: الجنية الأفضل أدا ًء بالأسواق الناشئة منذ بداية العام الحالى

االاقتصادية »بلومبرج«: الجنية الأفضل أدا ًء بالأسواق الناشئة منذ بداية العام الحالى
أحـرزت مـصر، بـقيادتـها الـسياسـية الـحكيمة وإرادة شـعبها الـعظيم، نـجا ًـحا مـتفر ًدا فـى إدارة المــلف الاقــتصادى، خــلال الســت ســنوات المــاضــية؛ فــاســتحقت أن تــكون نجــ ًما ســاطــ ًعا عــالمــ ًيا فـــى الإصـــلاح الاقـــتصادى، كـــما وصـــفتها مـــديـــرة صـــندوق الـــنقد الـــدولـــى، وفـــى هـــذا الإطـــار أعـــدت وزارة المـــالـــية تـــقريـــ ًرا بـــعنوان: »ملحـــمة قـــيادة وشـــعب«، أكـــدت خـــلالـــه أنـــه لـــولا الإرادة الـــسياســـية والـــشعبية الـــقويـــة مـــا نـــجح الإصـــلاح الاقـــتصادى الـــذى أتـــاح قـــد ًرا مـــن الـــصلابـــة للاقتصاد المصرى ُي َّمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. قـال الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، إن مـصر بـقيادة الـرئـيس عـبدالـفتاح الـسيسى حـققت مكتســبات اقــتصاديــة غــير مســبوقــة، فــى ملحــمة تــاريــخية لــقيادة حــكيمة وشــعب واعٍ، مــازالــت حـــديـــث الـــعالـــم حـــيث حـــظيت بـــإشـــادة المـــؤســـسات الـــدولـــية، وقـــد انعكســـت الـــنتائـــج الإيـــجابـــية لـــلإصـــلاحـــات فـــى مـــؤشـــرات الأداء الاقـــتصادى خـــلال الـــعام المـــالـــى المـــاضـــى، مـــقارنـــة بـــالـــعام المـــالـــى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتـــحسنت أيـــ ًضا فـــى الـــنصف الأول مـــن الـــعام المـــالـــى الـــحالـــى، مـــما جـعل الاقـتصاد المـصرى أكـثر صـلابـة فـى مـواجـهة جـائـحة »كـورونـا«، وبـدا ذلـك واضـ ًحا فـى نـتائـج الـربـع الـثالـث مـن الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثـقة المـؤسـسات الـدولـية فـى قـدرة مـصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.