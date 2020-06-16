االاقتصادية »بلومبرج«: الجنية الأفضل أدا ًء بالأسواق الناشئة منذ بداية العام الحالى

أحـرزت مـصر، بـقيادتـها الـسياسـية الـحكيمة وإرادة شـعبها الـعظيم، نـجا ًـحا مـتفر ًدا فـى إدارة المــلف الاقــتصادى، خــلال الســت ســنوات المــاضــية؛ فــاســتحقت أن تــكون نجــ ًما ســاطــ ًعا عــالمــ ًيا فـــى الإصـــلاح الاقـــتصادى، كـــما وصـــفتها مـــديـــرة صـــندوق الـــنقد الـــدولـــى، وفـــى هـــذا الإطـــار أعـــدت وزارة المـــالـــية تـــقريـــ ًرا بـــعنوان: »ملحـــمة قـــيادة وشـــعب«، أكـــدت خـــلالـــه أنـــه لـــولا الإرادة الـــسياســـية والـــشعبية الـــقويـــة مـــا نـــجح الإصـــلاح الاقـــتصادى الـــذى أتـــاح قـــد ًرا مـــن الـــصلابـــة للاقتصاد المصرى ُي َّمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. قـال الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، إن مـصر بـقيادة الـرئـيس عـبدالـفتاح الـسيسى حـققت مكتســبات اقــتصاديــة غــير مســبوقــة، فــى ملحــمة تــاريــخية لــقيادة حــكيمة وشــعب واعٍ، مــازالــت حـــديـــث الـــعالـــم حـــيث حـــظيت بـــإشـــادة المـــؤســـسات الـــدولـــية، وقـــد انعكســـت الـــنتائـــج الإيـــجابـــية لـــلإصـــلاحـــات فـــى مـــؤشـــرات الأداء الاقـــتصادى خـــلال الـــعام المـــالـــى المـــاضـــى، مـــقارنـــة بـــالـــعام المـــالـــى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتـــحسنت أيـــ ًضا فـــى الـــنصف الأول مـــن الـــعام المـــالـــى الـــحالـــى، مـــما جـعل الاقـتصاد المـصرى أكـثر صـلابـة فـى مـواجـهة جـائـحة »كـورونـا«، وبـدا ذلـك واضـ ًحا فـى نـتائـج الـربـع الـثالـث مـن الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثـقة المـؤسـسات الـدولـية فـى قـدرة مـصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.