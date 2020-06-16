“تقنيات علم النفس الايجابى “موضوع للنقاش بـ ” صوت العرب” اليوم

يستضيف برنامج ” أسرتي”، فى حلقت اليوم علة اذاعة صوت العرب ، فى تمام الثانية عشر دكتور شريف عرفة ، الباحث في علم النفس الإيجابي ، والذى يتحدث عن كيفية مواجهة الضغوط والمواقف الصعبة والاحباطات من خلال إتباع تقنيات التفكير التي يتيحها علم النفس الإيجابي، وتتضمن الحلقة لقاء اخر مع دكتورة شيرين كامل ،أمين أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكيميائية في المركز القومي للبحوث، وحوار حول تنقية المياه العادمة من خلال الطرق التكنولوجية الحديثة وجدواها ومتى ستكون مطروحة للاستخدام على نطاق واسع ،البرنامج من اعداد وتقديم نجلاء عرفة – سامح عفيفي .