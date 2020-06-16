2.7 %زيادة فى كمية المياه النقية المنتجة عام 2018/2019

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل زياده المياه النقيه المياه النقية والصرف الصحى عام 2018/2019

وحول مياه الشرب النقية اوضح الجهاز

ان إجمالى كمية المياه النقية المنتجة بلغ 11.1 مليــار م3 عـام 2018/2019 ، مقابل 10.8 مليـار م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7% .

كما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1105محطة بكمية انتاج قدرها 9.9 مليار م3 عــــام 2018/2019 .

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1562 محطة بكمية انتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2018/2019 .

وقال التقرير ان إجمـالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحــــــــــار ( التحلية) وصل الى 46 محطة بكمية انتـــــــــاج قدرهــا 0.1مليار م3 عــــــــــــــام 2018/2019 .

كما بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 113م3 عام 2018/2019 مقابل 112.1م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرهـــا 0.8%

فىً حين بلغـت نسبة الفاقــد مــن الميـاه 28.7%عـام 2018/2019 مقابـل 29.7% عـام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.0% .

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 97.9% ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 96.3%

بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 96.3% بينما بلغت 94.9% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس .

اما بالنسبه لمياه الصرف الصحى

فقد بلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 446 محطة عام 2018/2019 مقابل 432محطة عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2% .

بــلغ اجمالى كمية الصـرف المعالــج 5.1 مليار م3 عام 2018/2019 مقابل 4.6 مليارم3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.9% .