تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

كتبت رانيا نبيل

رفضت لجنة الشؤون والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، المقدم من النائب العام بشان الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام. من جانبه أكد النائب الهامي عجينة عضو مجلس النواب علي احترامة للأطباء والجيش الأبيض، مشددا علي أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد. وقال عجينة، إن من حق أي جهة ان تطلب التحقيق معه، مضيفا: لم اذهب للتفتيش على المستشفي و أنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي. واضاف عجينة أن الأطباء اتهموني الدكاترة بأني ارغب في التفتيش عليهم، في حين انني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق ان الهجوم خير وسيلة للدفاع. وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدل حول السماع لأقواله، وقال نواب انه ذهب لخدمة أهالي دائرته محذرين من ان معاقبة النائب قد تؤدي لتجاهل مطالب النواب التي ينادوا بها لخدمة أهالي دوائرهم. وكانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، أصدرت بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.