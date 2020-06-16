نادى الاتحاد السكندرى يجدد رفضه عودة الدورى العام حرصا على الصالح العام

جدد نادى الاتحاد السكندرى رفضه قرار وزير الشباب والرياضة عودة مباريات مسابقة الدورى العام للعام الحال 2020 فى شهر يوليو القادم . وأكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن 14 ناديا يرفضون استئناف المسابقة هذا الموسم، وهم: الزمالك والاتحاد والإسماعيلي والمصري وسموحة وطنطا ووادي دجلة ومصر المقاصة وحرس الحدود والجونة وأسوان وطلائع الجيش ونادي مصر، والإنتاج الحربي. فيما ترغب 4 أندية في استكمال المسابقة: الأهلي وبيراميدز، والمقاولون العرب، وإنبي. فيما تتواصل اجتماعات وزير الشباب والرياضة ولجنة الكرة اجتماعاتها مع رؤساء وممثلى الاندية المشاركة فى الدورى الممتاز تمهيد الاتخاذ القرار النهائى اما باستئناف الميباريات أو الغاء الدورى هذا العام فى ظل استمرار ازمة فيروس كورونا . وكان مصيلحى قد أكد أن الإتحاد السكندري أكثر المتضررين بإلغاء الدورى بعد الإقتراب من الحلم الإفريقي ولكن حياة أصغر لاعب أو عامل اهم من البطولة بمكاسبهاو ان قرار النادى لايخضع لاى ضغوط أخرى وان رغبته فى إلغاء البطولة يأتى وفقا لأهداف إنسانية فى المقام الأول وهى الحفاظ على صحة جميع أعضاء المنظومة الكروية من أجهزة فنية ولاعبين ومسؤولين . وأضاف مصيلحى أن الاتحاد السكندرى يعد من أكثر الخاسرين لعدم استكمال بطولة الدورى وإلغاؤه هذا الموسم وذلك بعد أن احتل الفريق المركز الخامس بالدورى وبفارق نقطة عن المركز الرابع الذى يضمن للفريق التواجد بالمربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الإفريقية من جديد وهو حلم جديد تنتظره جماهير الإتحاد بعد المشاركة بقوة فى البطولة العربية للأندية.وكذلك مبالغ التعاقدات الكبيرة مع لاعبين جدد هذا الموسم