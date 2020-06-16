تكدس بمنافذ اعتذارات المدرسين المنتدبين للثانوية العامة بلجنة شبين الكوم

كتب عادل شحتينو

شهدت المدرسة التجريبية الابتدائية بشبين الكوم صباح اليوم وهي المكان المخصص والوحيد على مستوى المحافظة المنوفية لقبول اعتذارات المدرسين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة زحاما وتكدسا من المعلمين منذ السابعة والنصف صباحا كشف احد المدرسين ان سبب زيادة الزحام هو تأخر عمل اللجنة المكلفة بقبول الاوراق و التى بدأت أعمالها بعد الثانية عشرة ظهرا ومعلوم أن اليوم هو اليوم الأخير أضاف احد المدرسين اننا نقدم خطابات التكليف والاعتذار مرفقا به الاوراق الرسمية من شهادات طبية وغيرها من أسباب ومبررات الاعتذرا دون استلام إفادة بقبول الاعتذار وافهمونا ان هذه الأوراق سترسل للوزارة لفحصها وتقبل الاعذار على خلاف ما حدث بالأمس فقد استلم زملاء لنا إفادة بقبول الاعتذار بعد مراجعة الاوراق وأشار احد المدرسين لحدوث مشادات وسرقات بسبب حالة التزاحم بسبب قلة المنافذ و الشبابيك التى تستقبل الاوراق