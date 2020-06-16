رئيس القابضة للمطارات : الخسائر بلغت ٦٩٦ مليون جنيه خلال ٣ شهور بسبب كورونا

كتب منصور عبد الغني

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن خسائر الشركة القابضة والشركات التابعة لها بلغت خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 696 مليون جنيه بسبب توقف الإيرادات خلال توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا. قال أنه يجرى حاليا تركيب بوابات مزودة بكاميرات حرارية للكشف عن حرارة الركاب العائدين بشكل فورى مع بداية عودة حركة الطيران بدء من أول مايو القادم طبقا لقرار الحكومة المصرية. أكد سعيد أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها مستمرة فى إستكمال مشروعاتها التى بدأتها قبل ظهور أزمة كورونا