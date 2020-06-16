المنوفية: إزالة 414 حالة تعدى على الاراضى الزراعية اخرها قاعة أفراح مخالفة بسمادون

كتب عادل شحتينو

كشف اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة بقرية سمادون ، وكذا منزلين بقرية رملة الإنجب بمركز ومدينة أشمون علي مساحة 1155 متر مربع ، وذلك من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بأشمون والجهات الأمنية . كما أوضح محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 414 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم تنفيذ 294 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدان و 10 قيراط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1015 متر مربع و 33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و18 سهم وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأثنين . هذا وقد شدد أبو ليمون على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مشيراً إلى تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.