” التضامن”: صرف العلاوات الخمس يوليو القادم.. وتقسيط المتجمد على 4 دفعات

أنهت وزيرة التضامن الاجتماعى”نيفين القباج”، الجدل الدائر حول آليات وقواعد صرف العلاوات الخمس وفقا لقانون زيادة معاش الاجر المتغير الذى تم التصديق عليه مؤخرا، مؤكدة أن الموعد النهائى لصرف قيمة العلاوات الخمس سيكون أول شهر يوليو القادم.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس الثلاثاء، إنه سوف تتم اضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش ثم يتم احتساب قيمة العلاوة الدورية التى تقرر صرفها ايضا أول يوليو القادم بنسبة 14% بحد أقصى 980 جنيها.

وحول آليات صرف الاثر الرجعى للعلاوات الخمس، أوضحت انه سيتم تقسيط المتجمد على 4 دفعات بالتساوى, وستصرف أول دفعه مع معاش يوليو المقبل, اما الدفعة الثانية سيتم صرفها شهر أكتوبرالقادم والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021, أما المبالغ التي تقل قيمتها عن ٤ آلاف جنيه ستصرف على مرة واحدة مع معاش شهر يوليو المقبل.

وأعلنت الوزيرة، إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى ١ يوليو2015, و أنشأت الوزارة موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات وقيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020.

وفور التصديق على القانون وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه .

ويحل القانون الحالى مشكلة 2مليون و400 ألف صاحب معاش, ويسمح لهم بصرف حقهم فى العلاوات الخمس كما انه يسمح بصرف الفروق المالية .

وتتحمل وزارة المالية تكلفة صرف العلاوات الخمس وتبلغ نحو سبعة مليارات جنيه شهريا,هذا بخلاف 28 مليار جنيه قيمة تكلفة صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخمس ,اى ان المالية سوف تتحمل نحو 35 مليار جنيه لصرف العلاوات .