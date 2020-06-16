الجامعة العربية :إكتشاف مقابر جماعية في ليبيا ..واحتجاز وسوء معاملة لمواطنين مصريين.

تتابع جامعة الدول العربية بانزعاج بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية، وتناشد السلطات في ليبيا بإجراء تحقيق متكامل بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي. كما تعرب الجامعة عن ادانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

ورحب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمقابر الجماعية، وتدعو الجامعة إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، لحين التعرف علي هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

كما رحب المصدر ببيان وزارة الداخلية حول مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان.وأكد المصدر استعداد الجامعة للمساعدة في تقديم اي جهد يخص الحادثتين المذكورتين إذا تطلب الامر ذلك.

ونبّه المصدر الى خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، كما نبّه إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز واهانة وتعذيب المدنيين سواء كانوا من الليبيين او من جنسيات غير ليبية كوسيلة لايصال رسائل سياسية.