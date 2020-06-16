على خلفية تعذيب عمال مصريين في ليبيا.. رئيس منظمة الوحدة العربية يعتبر بيان الجيش الوطني حاسماً ويطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الوفاق على قوائم الجماعات الإرهابية

تابعت منظمة الوحدة العربية بقلق بالغ خلال الساعات المنقضيه مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام ميلشيات تابعة لحكومة الوفاق بإهانة و تعذيب عدد من العمال المصريين كانوا قد أتوا إلى ليبيا من أجل العمل.

وعلى اثر ذلك ندد الكاتب الصحفي محمد السعيد رئيس منظمة الوحدة العربية بهذه الأعمال الإجراميه معتبراً إياها جريمة عنف لاأخلاقية ضد الإنسانية ، وتدل على أن ميليشيا الوفاق فقدت آدميتها ضاربةً عرض الحائط بمشاعر الأبرياء الذين لاذنب لهم إلا أنهم جاءوا إلى دولة جارة طلباً للرزق، ما يبرهن وبما لايدع مجالاً للشك على همجيتهم الصارخة التي انتهكوا بها حقوق الإنسان واستخفوا بها أمام مرأى ومسمع العالم ، من دون مراعاة لشعور الآخرين.

وطالب رئيس المنظمة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية مواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، والتحرك القانوني ضد ميليشيا الوفاق و إدراجها على قوائم الجماعات الإرهابية.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الأفعال الوحشية التي تمارس من قبل ميليشيا الوفاق ماعادت تحتمل وباتت تشكل خطراً على أبناء الشعب الليبي ومستقبلهم.

كما واعتبر رئيس منظمة الوحدة العربية أن مثل هذه الجريمة المشينه في حق الإنسانية كافيه لفضح مخططات ونوايا وجرائم هذه الميليشيات الخبيثه التي عاثت في أرض ليبيا فساداً حتى شردت وقتلت الأبرياء وروعت الآمنين .

وأكد رئيس المنظمة على أن مثل هذه الفعلة النكراء لا يمكن أن تؤثر على علاقة الشعبين المصري والليبي كأشقاء بينهما كل ود وتراحم، وحقوق جوار.

وثمن السعيد بيان الجيش الوطني الليبي معتبراً إياه حاسماً ومتوازن ، و يعكس طبيعة وعمق العلاقات بين الدولتين الجارتين مصر وليبيا.