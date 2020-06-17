عودة لتترات الدراما فى ” عندما تغنى الدراما” بـ ” صوت العرب”

تقدم اذاعة” صوت العرب” ، اليوم، حلقة جديدة من برنامجها الاسبوعى” عندما تغنى الدراما”، وتدور فكرة البرنامج حول اذاعة عدد من الأغاني الدرامية سواء في السينما أو المسرح أو تتر المسلسلات الإذاعية أو التليفزيونية ، وتتضمن حلقة اليوم اذاعة اغانى ” على سيبل المثال ( أغنيه عاشقة وغلبانة لصباح من فيلم كانت أيام) و ( دويتو أنا وحبيبي غناء شادية ومنير مراد من فيلم أنا وحبيبي ) و ( أغنية صدفة غناء فؤاد المهندس من مسرحية سيدتي الجميلة ) وفقرات أخرى في حينها ، البرنامج من اعداد وتقديم الهام حلمى وكوثر ابراهيم، فى الساعه الواحدة والربع مساء.