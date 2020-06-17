إقبال بركة تكتب:عشرين جنيهًا فقط!!

شكشكة عشرين جنيهًا فقط!! إقبال بركة

بشرنا الدكتور د. طارق شوقي وزير التربية و التعليم (يوم الثلاثاء ٣ مارس 2020 ) بإجراءات تتخذها وزارة التربية و التعليم للإستعانة بحملة المؤهلات العليا من غير العاملين بالوزارة كمدرسين لسد العجز بالمدارس والعمل بنظام الحصة. وهذا أمر طيب و إجراء لابد منه، ولكن.. يقول الخبر: لا يجوز ان تزيد الاستعانة بمصادر خارجية ( أى المعلمين ) باكثر من ١١ شهرا خلال العام المالي الواحد…! والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة!

وهكذا تستهدف الوزارة ، كما اعلن نائب الوزير، بناء الشخصية المصرية المتكاملة!!.

فهل بناء الشخصية المصرية المتكاملة يستوجب تعريض الآلاف من أبنائنا للبطالة وما يستتبعها من قلق ومعاناة رغم مسيس الحاجة اليهم لسد عجز خطير وله تداعياته على مستقبل مصر؟!. والسؤال الآن: كيف ستبنى قيمة المواطنة في ظل دخل شهرى لا يسمن ولا يمنع الجوع . ولا أعرف ماذا تم فى هذا الصدد، ولكنى أرجو من المسئولين ان تتم مضاعفة ميزانية وزارة التعليم، فهو أهم حاجز صد للبلد ضد التطرف و للتعصب بكل أنواعه والسلاح الأمثل لحماية الوطن من شرور عديدة تتربص بنا من كل ناحية.

لايفوتنى الثناء علي تدريس مواد التربية الدينية، الاسلامية و المسيحية، لكل الطلاب فى المرحلة الثانوية،فهو أمر كان يجب أن يحدث منذ فترة و لعله كان سيغنينا عن تلك الإفتراءات التحريضية التى ينفثها فريق من الطرفين لبث الفرقة و الصراع بين أبناء الوطن الواحد.