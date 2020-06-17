منصور عبدالغني يكتب:”العفي” وإثيوبيا

انتباه “العفي” وإثيوبيا منصور عبد الغني

“العفي محدش يأكل لقمته” مثل شعبي مصري أصيل عبر من خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تصوره وقناعته في كيفية إدارة شئون الدولة، لاسيما إذا كان هذا العفي القوي عادلاً غير معتدٍ قانعاً بما لديه، غير طامع، واقفاً على أرض صلبة، ممتداً بجذوره في حضارة عمرها آلاف السنين يحترم عهوده، متحكمًا في أدوات قوته يستخدمها وقتما وإينما شاء، فإنه قطعاً سيكون صبوراً وحكيماً لا يلتفت إلى تصريح هنا أو صراخ هناك، الأمر الذي ينطبق حرفياً على دولة 30 يونيو في مصر والذي يجهله البعض أو يتجاهله عن عمد .

ملف المياه والسد الإثيوبي؛ قال عنه رئيس الدولة منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية إنه “قضية حياة أو موت” ولا يملك أي مسئول أن يفرط في حق الحياة للمصريين، ومن غير المعقول في دولة كمصر التصدي للملف الإثيوبي دون اطلاع ودراسة متأنية لمواقف تلك الدولة ومحاولاتها على مدار عقود ثابتة ومعرفة دقيقة لها؛ كشعب وأرض ونظام حكم بما في ذلك قوة ونفوذ الأعداء التقليديين داخل الدولة الإثيوبية .

من المؤكد أن مدير المخابرات الحربية وزير الدفاع رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ذهب إلى إثيوبيا وتحدث أمام برلمانها ووقع على إعلان المبادئ في السودان، وأتى برئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر وطالبه بأن يقسم على عدم الإضرار بحقوقنا التاريخية في المياه، وهو يعلم كل شيء، وأن ذلك كان مدروساً ومحسوباً وموجهاً إلى إفريقيا ودول حوض النيل خاصة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بأن مصر 30 يونيو دولة سلام ولا تنكر على أحد الحق في التنمية الذي لا يتعارض مع حق الآخرين في الحياة .

الدولة المصرية على مدار 7 سنوات نجحت في إعادة بناء اقتصادها وتقوية جيشها وتوحيد جبهتها الداخلية وصياغة علاقات جديدة في محيطيها الإقليمي والقاري والعودة كلاعب فاعل ومؤثر على المستوى الدولي في إطار استراتيجي لحماية أمنها ومصالحها ومواطنيها .

لكي ننتصر في معركة ” ما ” يجب أن تختار مكانها وزمانها، وهذا ما تعودنا عليه خلال السنوات الأخيرة، والحق أن القوى لايستطيع أحد التعدي على حقوقه والاقتراب من عرينه ولولا أننا دولة قوية لما لجأت تركيا إلى السراج والمرتزقة الارهابيين لمضايقتنا في الغرب الليبي البعيد، ولما تمكنا من فرض منطقة حظر جوي فعلي في الأراضي الليبية بطول حدودنا الغربية، ولولا أننا أقوياء لما اخترقت السفن التركية المياه الاقليمية اليونانية خوفاً من بوارجنا الحربية في البحر المتوسط، ولولا أننا أقوياء لبدأت إثيوبيا في مل سدها ومنعت عنا المياه كما فعلت مع جيرانها مثل “كينيا” .

ولأننا بالفعل دولة قوية فإن حقوقنا في مياه النيل محفوظة ومصانة ولن يجرؤ أحد على الانتقاص منها .

رحم الله الشهداء وتحيا مصر.