بدء تلقي طلبات المطاعم السياحية لتوفيق أوضاعها مع الإشتراطات والإجراءات الإحترازية الصحية الجديدة

دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضائها من المطاعم والكافتيريات الراغبة في تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة وبالتعاون مع الغرفة، سرعة إرسال طلباتها إلي الجهاز الإداري بالغرفة بالدقي اوالفروع الفرعية، حتى يتسنى الإتفاق مع وزارة السياحة لتشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط والمعايير .

واوضح عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه قد تم الإتفاق مع الأستاذ عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، على أستثمار هذه الفترة التي نترقب فيها إعلان الحكومة في أى وقت عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق ، في إجراء المعاينات وتفقدها والتأكد من تنفيذها لهذه القواعد ومنحها شهادة الصلاحية الصحية، بحيث يتم دخولها للخدمة فور صدور قرار التشغيل الجزئى وإستقبال الزبائن.

واكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذه اللجان ستبدأ علي الفور نشاطها وعملها،في جميع المناطق السياحية بحيث لا تضطر المطاعم إلي الإنتطار لإجراء المعاينات لوقت طويل لمراجعة موقفها. وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلي إنه وجهه الفروع الفرعية إلي جانب الغرفة الرئيسية للبدء الفوري في تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات وإخطار الوزارة لوضع جدول زمنى للتفتيش، محذراً هذه المنشآت من عدم الإلتزام بما أقرته الضوابط والإشتراطات الصحية، ومخالفتها بعد حصولها على شهادة الصلاحية والتشغيل الحزئى، حيث أن وقف المنشآة وإلغاء تراخيصها ستكون عقوبة المخالفين.