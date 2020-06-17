وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن وقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه “كمامات”) ومستلزمات الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشهر, تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقد نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي – والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة. وقالت الوزيرة ان هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية