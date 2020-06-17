اطفالنا فى رقابنا … مبادرة لمبدعى مصر لدعم المرضى من الأطفال

انطلقت الآن مبادرة “أطفالنا فى رقابنا” لصالح التبرع للأطفال المرضى بمستشفى أبو الريش للأطفال

أطلقت الحملة الفنانة الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضوة المجلس القومى للمرأة ووجهت الحملة باسم مبدعى مصر إلى أطفال مصر قائلة : (لن ننساكم ولن نتخلى عنكم)

المبادرة تستهدف القلوب الرحيمة من الفنانين والمبدعين لصالح أطفال مصر الأبرياء الذين يعانون من أمراض مختلفة وهم فى حاجة لكل الدعم النفسى والمادى والمعنوى ،وخاصة أن المستشفى تعالج الكثير والكثير من الأمراض ،بالإضافة أن هذه المستشفى الحكومى تعالج أطفالنا بالمجان ،وليس لديها الأموال لإقامة حملات دعائية وإعلانية للتبرع كغيرها من المستشفيات.

لذا أخذت رانيا على عاتقها بدافع المسئولية المجتمعية والواجب الإنسانى بعدم التخلى عن هؤلاء الأطفال ودعمهم للمساعدة فى توفير العلاج والعقاقير والمستلزمات لإتمام مراحل شفاءهم.

وقالت “رانيا يحيى ” علينا جميعا أن نتخيل فى ظل هذه الظروف الحالية معاناة أهالى الأطفال وبحثهم عن توفير أماكن فى المستشفى واحتياجهم لبعض الأدوية والعقاقير الطبية فى ظل الإقبال الشديد على العلاج المجانى فى المستشفى ،وإن أردنا التحقق فعلينا المرور بجوار المستشفى لنرى كم الأطفال ضحايا الأمراض المزمنة والمستعصية الكثيرة وهم فى أمس الحاجة لممارسة طفولتهم وعدم قتل براءتهم فعلينا جميعا كفنانين ومبدعين ألا نتخلى عنهم وأن ندعم هؤلاء الأطفال لاستعادة الضحكة لقلوبهم الصغيرة. وكم من ثواب لإزاحة دمعة من عين أم باتت ساهرة تناجى المولى لشفاء أعز ما تملك.

هذا واجب إنسانى ومجتمعى وكلى ثقة فى فنانى مصر ومبدعيها بالتفاعل مع هذه المبادرة ودعم مستشفى أبو الريش للأطفال وتقديم كافة أوجه المساعدة.

المستشفى فى حاجة لبعض الحضانات والأسرة والمستلزمات الطبية وبالتأكيد جميعاً لن نتخلى عن مسئوليتنا ولن ننساهم فالحقيقة “أطفالنا فى رقابنا”