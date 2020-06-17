المنوفية : سحب 1018 رخصة قيادة لعدم إرتداء الكمامات وتوريد أكثر من 136 ألف طن قمح للشون والصوامع

كتب عادل شحتينو

أكد مدير إدارة مرور المنوفية بأنه تم سحب (54 ) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس الثلاثاء بإجمالى (1018) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس . كما أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 136 الف و 31 طن قمح وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، موضحا أن ما تم توريده أمس الثلاثاء ما يقرب من 383 طن قمح تقريباً. هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.