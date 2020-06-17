محافظ أسيوط: تنفيذ إزالة لـ 3622 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملات مكبرة بالمراكز والقرى حتى الآن

كتب: سويفى رشدى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محاضر “جنح طوارئ” ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية وذلك طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فوراً وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ـ 19” موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الازالات بمراكز وقرى ونجوع المحافظة حيث تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 3622 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 مليون و157 ألف و941 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية. وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 934 فدان و 4 قيراط و 18سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 234 ألف و311متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز مؤكداً على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس. كما ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة بمركز البداري وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومساعديه حيث تم إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بعد تحرير محاضر “جنح طوارئ” وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد ، وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.