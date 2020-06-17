تغريم 54 سائق لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة بالشرقية

كتب محمد يعقوب

أكد عبده سالم مدير إداره المتابعه الميدانيه بالديوان العام بمحافظة الشرقية أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإداره العامه للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي : أمام قرية العصلوحي مدخل الزقازيق بلبيس ، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر ، أمام الموقف العمومي بالأحرار ، أسفرت عن ضبط 54 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين. كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد شدد على استمرارية حملات التفتيش على السائقين والركاب وتغريم الغير مرتديا للكمامة كاجراء احترازى لمنع انتشار العدوى بفيروس كرونا المستجد