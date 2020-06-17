“النقل”: رحلات بحرية من ميناء سفاجا لنقل ٨٠ مصرى عائد من السعودية

فى إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتسيير الرحلات البحرية من ميناء سفاجا البحرى الى ميناء ضبا لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية تابع وزير النقل وصول العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات مساء أمس وعلى متنها ٨٠ راكب مصرى و ٢٤ سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى واستمرار التنسيق بين هيئة موانى البحر الاحمر و كافة الجهات المعنية بميناء سفاجا البحرى ومحافظة البحر الاحمر ووزارة الصحة (الحجر الصحى )لتسهيل عودة الركاب وقد قام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة ونهو اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب اثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الافراد .

كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتجهيز سيارة اسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور.